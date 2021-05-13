Народный артист Агададаш Агаев прооперирован в Стамбуле

В середине апреля стало известно о том, что 64-летний народный артист Азербайджана Агададаш Агаев борется с онкологическим заболеванием, передает Day.Az.

Певец проходит лечение в одной из стамбульских клиник, где ему была проведена очередная операция, перед которой А.Агаев впервые за долгое время сделал публикацию в Instagram, поделившись в социальной сети снимком из палаты и попросив поклонников молиться за него.

Очередная операция народного артиста прошла успешно - об этом в Instagram сообщил его друг телеведущий Нуран Гусейнов.