Де Ниро пришлось покинуть съемки нового фильма Скорсезе

Известному американскому актеру Роберту Де Ниро пришлось покинуть съемочную площадку нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", в котором он играет одну из главных ролей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, причиной называется травма ноги, которую он получил в штате Оклахома, где снимается лента. Как именно актер сломал ногу, пока неизвестно.

Впрочем, на съемки самой картины травма Де Ниро никак не повлияет, так как все сцены, где он должен был играть, уже сняты.