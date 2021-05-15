Эдвард Нортон присоединился к касту сиквела «Достать ножи»

Актер Эдвард Нортон присоединился к актерскому составу сиквела детектива "Достать ножи", сообщает Day.Az со ссылкой на Deadline.

Кого именно сыграет трехкратный номинант премии "Оскар", пока не известно. Помимо него, в касте фильма значится рестлер Дэйв Батиста. Дэниэл Крэйг в новом фильме вернется к роли частного сыщика Бенуа Бланка.

Съемки сиквела режиссер Райан Джонсон начнет летом 2021 года в Греции. Cтриминговый сервис Netflix не раскрывает, выпустит ли фильм в широкий прокат или опубликует онлайн.