США проведут собственный аналог «Евровидения»

Аналог международного вокального конкурса "Евровидение" проведут в США в 2022 году. Об этом сообщается на сайте оригинального состязания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шоу, получившее название American Song Contest ("Американский песенный конкурс") будет состоять из музыкальных номеров от представителей всех 50 штатов страны, округа Колумбия, а также пяти территорий США, не являющихся частью штатов. Как и на "Евровидении", участники будут бороться за победу в зрительском голосовании, исполняя оригинальные песни.

"Сольные артисты, дуэты, диджеи и группы будут представлять свои части Штатов", - говорится в сообщении.

Организацией американского конкурса займутся продюсеры "Евровидения" в сотрудничестве с компаниями Propagate и Universal Television Alternative Studio. Трансляцию состязания проведет NBC.