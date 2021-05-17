Победительница «Евровидения» пошла работать в супермаркет из-за мужа

Ирландская певица Ниив Кавана, выигравшая конкурс "Евровидение" в 1993 году, пошла работать в супермаркет после тяжелого инсульта у мужа, музыканта Пола Мегахи.

Болезнь настигла супруга певицы в 2018 году во время выступления на концерте в Корке с другими ирландскими победителями "Евровидения". Кавана узнала о случившемся от одного из сыновей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Оказалось, что у Пола был ишемический инсульт", - сказала она в эфире RTE.

По ее словам, сопровождавшие отца дети и помогли выявить болезнь. Сама певица не могла быть рядом с мужем в это время, так как выступала в другом месте.

Кавана рассказала, что супруг не сможет полностью восстановиться. У него до сих пор нарушена речь.

Как и другие музыканты, певица лишилась дохода из-за пандемии коронавируса и невозможности выступать. Чтобы содержать семью, Кавана вместе с 17-летним сыном пошла работать в супермаркет.

"Мой младший сын и я получили одинаковую работу, поэтому мы прошли один и тот же вводный день в Tesco (название супермаркета - прим. ред.), что было очень весело", - пошутила она.

По словам певицы, она не афишировала свою новую работу, но люди стали ее узнавать.