Победительница «Евровидения» пошла работать в супермаркет из-за мужа
Ирландская певица Ниив Кавана, выигравшая конкурс "Евровидение" в 1993 году, пошла работать в супермаркет после тяжелого инсульта у мужа, музыканта Пола Мегахи.
Болезнь настигла супруга певицы в 2018 году во время выступления на концерте в Корке с другими ирландскими победителями "Евровидения". Кавана узнала о случившемся от одного из сыновей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Оказалось, что у Пола был ишемический инсульт", - сказала она в эфире RTE.
По ее словам, сопровождавшие отца дети и помогли выявить болезнь. Сама певица не могла быть рядом с мужем в это время, так как выступала в другом месте.
Кавана рассказала, что супруг не сможет полностью восстановиться. У него до сих пор нарушена речь.
Как и другие музыканты, певица лишилась дохода из-за пандемии коронавируса и невозможности выступать. Чтобы содержать семью, Кавана вместе с 17-летним сыном пошла работать в супермаркет.
"Мой младший сын и я получили одинаковую работу, поэтому мы прошли один и тот же вводный день в Tesco (название супермаркета - прим. ред.), что было очень весело", - пошутила она.
По словам певицы, она не афишировала свою новую работу, но люди стали ее узнавать.
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