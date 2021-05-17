https://news.day.az/showbiz/1343162.html В Роттердаме официально начался конкурс "Евровидение"
В Роттердаме официально начался конкурс "Евровидение"
Международный песенный конкурс "Евровидение" официально стартовал в воскресенье в Роттердаме. На берегу реки Ньиве-Маас собрались делегации 34 из 39 стран - участниц нынешнего смотра.
Событие транслировалось онлайн для поклонников конкурса и журналистов, которые не смогли прибыть в Нидерланды из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
"Через несколько минут прибудут делегации. К сожалению, не все страны смогут быть здесь, но будет большинство из них", - объявили ведущие церемонии.
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