Премьера нового фильма Алихана Раджабова на Кинопоиске

Популярный сценарист, артист и режиссер Алихан Раджабов активно работает над короткометражной криминальной комедией "Фаберже".

Сам Алихан - автор идеи, сценарист, режиссер и исполнитель одной из главных ролей или, как он сам любит шутить на эту тему, "сам себе режиссер".

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, кроме Алихана, в новой ленте заняты суперзвезды комедийного жанра - Эльджан Расулов и Ниджад Рагимов, талантливые актеры Азер Айдемир, Джавидан Новруз, Фуад Искендер и Джавид Насруллах.

"В самом названии ленты уже есть некая подсказка, и я не хочу раньше времени раскрывать все секреты, говорить о том, что в ней происходит, тем более, что до премьеры осталось мало времени - в конце мая, максимум - июня зрители сами узнают, о чем моя новая лента", - говорит Алихан о новой своей работе.

Примечательно, что премьера нового фильма Алихана вместо привычной платформы YouTube эксклюзивно появится на популярном сайте о кино Кинопоиск.