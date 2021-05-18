Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 лет. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Манекенщица опубликовала снимок, на котором запечатлена ее новорожденная дочь в платье с цветочным принтом. На кадре Кэмпбелл держит ее ступни в руках. "Маленькое благословение выбрало меня в качестве своей матери. Я горжусь, что в моей жизни появилась эта прекрасная душа. В мире нет более великой любви", - подписала она пост, который набрал 86 тысяч лайков.

Наоми Кэмпбелл - британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Известно, что родившаяся дочка стала первым ребенком манекенщицы. На данный момент Кэмпбелл не состоит в браке.