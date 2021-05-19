Умер звезда "Бетховена" Чарльз Гродин

Умер американский актер Чарльз Гродин. Ему было 86 лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на New York Times.

Сын актера заявил, что отец страдал от рака костного мозга.

Чарльз Гродин снимался в фильмах о сенбернаре Бетховене, "Успеть до полуночи", "Уловка-22", "Кинг Конг" 1976 года и других картинах. Также он выступал на Бродвее.

В 1977 году актер получил прайм-тайм премию "Эмми" за участие в написании сценария к мини-фильму о музыканте Поле Саймоне.