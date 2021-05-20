Фанаты атакуют Instagram Евровидения

Состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", в котором выступили 16 представителей из разных стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, финалистами стали: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия и Украина .

Грустят сейчас лишь поклонники представительницы из Хорватии - певицы Albina, которая, к сожалению, не смогла прорваться в финал конкурса. В комментариях под публикациями в официальном Instagram-аккаунте конкурса "Евровидение" творится хаос - каждое второе сообщение - о Хорватии. Фанаты устроили атаку на аккаунт конкурса в соцсетях и подняли волну негодования.

Вот что они пишут:

Где Хорватия?

Хорватия?

Почему Хорватия не прошла в финал?

Хорватия заслужила быть в финале!

Хотелось бы услышать Albina в субботу, но...

Комментариев под постами так много, что Albina решила выйти на связь с поклонниками и поблагодарить их за поддержку.

"Хорватия здесь! Я здесь, чтобы поблагодарить вас за все! Это был огромный опыт и я готова, что дальше?" - написала девушка в комментариях.