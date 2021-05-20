Фанаты атакуют Instagram Евровидения - ПРИЧИНА
Состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", в котором выступили 16 представителей из разных стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, финалистами стали: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия и Украина .
Грустят сейчас лишь поклонники представительницы из Хорватии - певицы Albina, которая, к сожалению, не смогла прорваться в финал конкурса. В комментариях под публикациями в официальном Instagram-аккаунте конкурса "Евровидение" творится хаос - каждое второе сообщение - о Хорватии. Фанаты устроили атаку на аккаунт конкурса в соцсетях и подняли волну негодования.
Вот что они пишут:
Где Хорватия?
Хорватия?
Почему Хорватия не прошла в финал?
Хорватия заслужила быть в финале!
Хотелось бы услышать Albina в субботу, но...
Комментариев под постами так много, что Albina решила выйти на связь с поклонниками и поблагодарить их за поддержку.
"Хорватия здесь! Я здесь, чтобы поблагодарить вас за все! Это был огромный опыт и я готова, что дальше?" - написала девушка в комментариях.
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