Под каким номером представительница Азербайджана выступит в финале «Евровидения»?

Певица Самира Эфенди, представляющая Азербайджан на конкурсе "Евровидение", выступит в финале под 21-м номером.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Самира выступит сразу после представительницы Франции Барбары Прави.

В финале, который состоится 22 мая, примут участие исполнители 26 стран: по 10, выбранных в ходе двух полуфиналов, певцы из Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, а также Нидерландов как страны-хозяйки шоу этого года.

Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.