Представитель Норвегии на "Евровидении" признался в любви Самире Эфенди

Представитель Норвегии на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" Андреас Хаукеланд, более известный под псевдонимом Tix, признался в любви азербайджанской коллеге Самире Эфенди.

Как передает Day.Az, певец намерен покорить сердце Эфенди. Для начала он исполнил для нее серенаду, встав на колени. Tix также признался в любви к Азербайджану.

В интервью Wiwibloggs исполнитель сказал, что ему очень нравится Самира Эфенди, и он мечтает с ней встретиться. Журналисты решили исполнить желание Tix и организовать ему свидание с представительницей Азербайджана. Коллеги встретились в одном из ресторанов Роттердама.

"Когда я встретил тебя, мое сердце начало стучать еще быстрее. Теперь эти бабочки в моем животе не перестанут порхать", - признался Tix.

Напомним, что видеоролик, посвященный этому событию был опубликован на официальном канале "Евровидения" в YouTube.