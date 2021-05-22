Победитель «Евровидения-2019» заразился коронавирусом

Победитель конкурса "Евровидение-2019" Дункан Лоуренс заразился коронавирусом. Исполнитель получил положительный результат теста на COVID-19 и не сможет выступить вживую в финале конкурса в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выступление Лоуренса было запланировано на субботу, 22 мая, во время финала конкурса. Однако из-за положительного результата он вынужден соблюдать недельный карантин. Организаторы конкурса уточнили, что заболевание у певца протекает в легкой форме. Вместе с тем его появление в финале конкурса запланировано "в другой форме". Вероятно, речь идет о выступление в записи или по видеосвязи.