На кого ставят букмекеры в финале "Евровидения 2021"?

Сегодня в Роттердаме состоится финал "Евровидения 2021". За победу в Нидерландах будут сражаться представители 26 стран (всего принимало участие 39 стран), а ночью мы узнаем, где "Евровидение" окажется в следующем году. Тем временем букмекеры прогнозируют победу рок-группы Maneskin (Италия), на втором месте - Barbara Pravi (Франция), на третьем - Destiny (Мальта), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Примечательно, что первые два участника не соревновались в полуфиналах: они проходят в финал автоматически как представители государств "большой пятерки" "Евровидения" (стран, которые основали конкурс).

Интересно, что на YouTube-канале конкурса "Евровидение" на данный момент больше всех просмотров у Manizha (Россия), около 9,5 млн., далее идут - Go_A (Украина), около 7 млн., Hurricane (Сербия), около 4.7 млн., и Efendi (Азербайджан), около 4.2 млн. Однако у букмекеров они не в фаворитах.

Напомним, что представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступает с песней "Mata Hari", которая написана трио - Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды). В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Глашатаи от Азербайджана - победители "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал. Ведущие на канале ITV - Мурад Ариф и Усния Магеррамова.

Финал 65-го юбилейного международного конкурса песни "Евровидение" пройдет 22 мая в Rotterdam Ahoy Роттердама (Нидерланды). Ведущие - актриса и телеведущая Шанталь Янзен, певец и комментатор конкурса Ян Смит, певица Эдсилия Ромбли и бьюти-блоггер Никки де Ягер. Слоган конкурса - Open Up ("Откройся!"). Организатор конкурса - Европейский вещательный союз (EBU). Супервайзер - Мартин Остердаль.