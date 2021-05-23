Азербайджан занял 20 место на «Евровидении-2021»

В Роттердаме завершился 65-ый международный песенный конкурс "Евровидение-2021".

Как передает Day.Az, по результатам голосования профессионального жюри и телезрителей Азербайджан, который на конкурсе представляла Самира Эфенди с песней "Mata Hari", занял 20 место.