https://news.day.az/showbiz/1345182.html Азербайджан занял 20 место на «Евровидении-2021»
Азербайджан занял 20 место на «Евровидении-2021»
В Роттердаме завершился 65-ый международный песенный конкурс "Евровидение-2021".
Как передает Day.Az, по результатам голосования профессионального жюри и телезрителей Азербайджан, который на конкурсе представляла Самира Эфенди с песней "Mata Hari", занял 20 место.
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