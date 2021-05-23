https://news.day.az/showbiz/1345183.html Как и за кого проголосовало профессиональное жюри Азербайджана на «Евровидении 2021»?
Как и за кого проголосовало профессиональное жюри Азербайджана на «Евровидении 2021»?
Профессиональное жюри Азербайджана дало высшую оценку представительнице России.
Как передает Day.Az, результаты голосования Азербайджана в эфире канала ITV объявили победители "Евровидения 2011" исполнители Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал - голоса профессионального жюри распределились следующим образом:
- Россия - 12 баллов
- Греция - 10 баллов
- Малта - 7 баллов
- Украина - 6 баллов
- Швеция - 5 баллов
- Франция - 4 балла
- Бельгия - 3 балла
- Португалия - 2 балла
- Болгария - 1 балл
По завершению объявления результатов голосования жюри в прямом эфире будет объявлены результаты голосования телезрителей, после чего будет выявлен победитель "Евровидения 2021".
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