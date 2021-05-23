Как и за кого проголосовало профессиональное жюри Азербайджана на «Евровидении 2021»?

Профессиональное жюри Азербайджана дало высшую оценку представительнице России.

Как передает Day.Az, результаты голосования Азербайджана в эфире канала ITV объявили победители "Евровидения 2011" исполнители Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал - голоса профессионального жюри распределились следующим образом:

- Россия - 12 баллов

- Греция - 10 баллов

- Малта - 7 баллов

- Украина - 6 баллов

- Швеция - 5 баллов

- Франция - 4 балла

- Бельгия - 3 балла

- Португалия - 2 балла

- Болгария - 1 балл

По завершению объявления результатов голосования жюри в прямом эфире будет объявлены результаты голосования телезрителей, после чего будет выявлен победитель "Евровидения 2021".