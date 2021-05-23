Кто и как голосовал за Азербайджан на конкурсе «Евровидение - 2021»?

В Нидерландах завершилось голосование на международном песенном конкурсе "Евровидение 2021".

Представляем читателям Day.Az список стран, проголосовавших за Азербайджан и количество баллов, которые они отдали за конкурсное выступление Самиры Эфенди - отметим, что ниже приведено голосование профессионального жюри.

- Израиль - 2 балла

- Албания - 2 балла

- Ирландия - 2 балла

- Молдова - 6 баллов

- Украина - 3 балла

- Грузия - 5 баллов

- Россия - 8 баллов

- Швейцария - 2 балла

- Нидерланды - 2 балла

В целом голосование профессионального жюри принесло Азербайджану 32 балла - голоса телезрителей всех стран участниц дали Азербайджану еще 33 балла, что в итоге составило 65 баллов.