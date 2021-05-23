Кто и как голосовал за Азербайджан на конкурсе «Евровидение - 2021»? - СПИСОК БАЛЛОВ
В Нидерландах завершилось голосование на международном песенном конкурсе "Евровидение 2021".
Представляем читателям Day.Az список стран, проголосовавших за Азербайджан и количество баллов, которые они отдали за конкурсное выступление Самиры Эфенди - отметим, что ниже приведено голосование профессионального жюри.
- Израиль - 2 балла
- Албания - 2 балла
- Ирландия - 2 балла
- Молдова - 6 баллов
- Украина - 3 балла
- Грузия - 5 баллов
- Россия - 8 баллов
- Швейцария - 2 балла
- Нидерланды - 2 балла
В целом голосование профессионального жюри принесло Азербайджану 32 балла - голоса телезрителей всех стран участниц дали Азербайджану еще 33 балла, что в итоге составило 65 баллов.
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