Представители Италии пока не могут сказать, какой город примет "Евровидение-2022"

Итальянский город, который примет "Евровидение-2022", будет выбран по результатам конкурса. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции глава делегации Италии Симона Марторелли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем международного конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме, набрав 524 балла. Это победа Италии стала третьей в истории "Евровидения" и первой с 1990 года.

"Мы очень горды этой победе, - подчеркнула Марторелли. - Она имеет большое значение для нас. Спустя 31 год конкурс "Евровидение" возвращается в Италию. И мы будем очень рады принять его". "Это хорошая возможность для восстановления, потому что, как вы знаете, нам пришлось пережить очень тяжелые времена, особенно в Италии", - заметила она. "Мы проведем конкурс, по итогам которого и будет определен город проведения", - добавила глава итальянской делегации, отказавшись от дальнейших спекуляций на тему.

Участники группы сказали, что для них не принципиально, в каком именно городе Италии пройдет конкурс в следующем году.