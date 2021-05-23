Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек едва не умерла из-за коронавируса. Об этом она сообщила в интервью Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам знаменитости, она заразилась в начале пандемии, однако предпочитала не рассказывать публично о тяжелом течении болезни. "Мой врач умолял меня отправиться в больницу, потому что мне было очень плохо. Я ответила: "Нет, спасибо, лучше я умру дома"", - вспомнила она.

Из-за коронавируса Хайек провела дома семь недель, изолировавшись в одной из комнат, и до сих окончательно не восстановилась после болезни. После выздоровления артистка быстро утомлялась, однако в апреле этого года вернулась к работе - она играет ясновидящую в фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи".

"Это было легко. Это идеальный вариант, чтобы вернуться к работе", - заявила актриса.