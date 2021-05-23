"Нет кокаина": победитель Евровидения опроверг употребление наркотиков

Солист итальянской рок-группы Måneskin, которая одержала победу на Евровидении-2021, опроверг информацию о том, что он употреблял кокаин во время трансляции конкурса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, зрители Евровидения обратили внимание на Давида Дамиано, подозрительно склонившегося под столом, и предположили, что рокер употреблял кокаин.

"Я должен спросить об эпизоде, который был во время трансляции. Когда вы склонились над столом, кажется, что-то нюхая. В интернете люди предположили, что вы нюхали кокаин", - спросил его журналист.

Дамиано с недоумением выслушал данный вопрос, после чего рассказал, что Томас Раджи разбил бокал.

"Я не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята, не говорите так. Пожалуйста, не говорите так, правда. Никакого кокаина", - добавил солист.

Ведущая попросила закрыть эту тему и задавать вопросы, которые касаются музыки.

Напомним, что итальянская рок-группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni" одержала победу на Евровидении-2021, набрав 524 балла.