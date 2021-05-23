Солист победившей на «Евровидении» группы сдаст тест на наркотики

Солист победившей на "Евровидении" итальянской группы Måneskin Давид Дамиано сдаст тест на наркотики. Об этом сообщило издание RFI со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Группа категорически отрицает обвинения в употреблении наркотиков. Музыкант, которого заподозрили в этом, сдаст добровольный тест на наркотики, вернувшись домой", - говорится в сообщении.

В заявлении также сказано, что группа потребовала незамедлительную сдачу теста вечером 22 мая, но Европейский вещательный союз не смог организовать оперативную проверку.

Причиной тестирования стал видеоролик, после которого Дамиано заподозрили в употреблении наркотических веществ. На опубликованных кадрах он во время празднования наклоняется к столу.

Группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni ("Тихие и смирные"), набрав 524 балла.