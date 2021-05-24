Возлюбленная Роналду в стильном купальнике

Вторая половинка бомбардира и лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес решила продемонстрировать подписчикам сочный кадр.

Красотка сделала снимок в купальнике и выложила его в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на УНИАН.

Представляем данное фото: