https://news.day.az/showbiz/1345509.html Возлюбленная Роналду в стильном купальнике - ФОТО
Возлюбленная Роналду в стильном купальнике - ФОТО
Вторая половинка бомбардира и лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес решила продемонстрировать подписчикам сочный кадр.
Красотка сделала снимок в купальнике и выложила его в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на УНИАН.
Представляем данное фото:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре