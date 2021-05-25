Солист победившей на "Евровидении" группы сдал тест на наркотики
Солист победившей на Евровидении итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид, которого заподозрили в употреблении наркотиков после конкурса, сдал тест на запрещенные вещества.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU) в официальном заявлении.
"EBU по просьбе итальянской делегации провел расследование фактов, в том числе проверил все имеющиеся видеокадры. Тест на наркотики был также добровольно сдан ранее сегодня солистом группы Maneskin, результат отрицательный ", - говорится в документе.
В организации подчеркнули, что "дело закрыто".
Там также выразили встревоженность тем фактом, что спекуляции и фейковые новости "затмили дух и исход события и несправедливо повлияли на группу".
"Мы хотим еще раз поздравить Maneskin и пожелать им огромных успехов", - заключили в EBU.
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