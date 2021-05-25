Солист победившей на "Евровидении" группы сдал тест на наркотики

Солист победившей на Евровидении итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид, которого заподозрили в употреблении наркотиков после конкурса, сдал тест на запрещенные вещества.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU) в официальном заявлении.

"EBU по просьбе итальянской делегации провел расследование фактов, в том числе проверил все имеющиеся видеокадры. Тест на наркотики был также добровольно сдан ранее сегодня солистом группы Maneskin, результат отрицательный ", - говорится в документе.

В организации подчеркнули, что "дело закрыто".

Там также выразили встревоженность тем фактом, что спекуляции и фейковые новости "затмили дух и исход события и несправедливо повлияли на группу".

"Мы хотим еще раз поздравить Maneskin и пожелать им огромных успехов", - заключили в EBU.