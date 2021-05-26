Джастин Бибер сбрил волосы из-за обвинений в оскорблении целой расы
Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер побрился налысо после упреков пользователей соцсетей об оскорблении негроидной расы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Lad Bible.
27-летний певец поделился в Instagram селфи, на котором он запечатлен с новой прической вместе со своей супругой, супермоделью Хейли Бибер. "Счастливого воскресенья", - подписал он пост, который набрал почти пять миллионов лайков.
Перемены в его внешности удивили поклонников, и они принялись писать об этом в комментариях. "Наконец-то!", "Я так и знал, что ты побреешься налысо после дредов", "Так намного лучше!", - высказывались они.
Журналисты издания связывают смену имиджа Бибера с тем, что в апреле его обвинили в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением - ред.) из-за того, что в течение месяца он ходил с дредами.
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