Победившую на "Евровидении" группу обвинили в плагиате

Победители "Евровидения", итальянская рок-группа Maneskin, едва выпутавшись из одного скандала, попала в другой.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после обвинений в приеме наркотиков в прямом эфире, которые солист опроверг, сдав тест, последовали новые "разоблачения" - теперь группу уличили в плагиате.

И здесь отвертеться уже очень сложно. Их же соотечественники, итальянская группа "Энтони Лазло", заявила, что Maneskin украли у них вот гитарный рифф.

"Энтони Лазло" уверяют: припев их песни, записанной еще 6 лет назад, звучит идентично.

Рок-группа из Италии заняла первое место, как и прогнозировали букмекеры. Итальянцы выступили на конкурсе с песней "Zitti E Buoni" и получили 524 балла. Решающими стали голоса зрителей, которые подняли группу на первую строчку. Члены жюри ставили Италию на четвертую позицию.