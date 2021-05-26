Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

Полиция в штате Нью-Гэмпшир, США, выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона, которого обвинили в нападении на видеооператора на одном из концертов в 2019 году, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Согласно законам штата, музыканту грозит штраф до 2 млн долларов или тюремное заключение сроком до одного года. На данный момент представители артиста не комментировали инцидент. Также известно, что выдача ордера не связана с обвинениями в насилии над женщинами.

Инцидент произошел во время концерта в Гилфорде в 2019-м. Имя пострадавшего не разглашается. Полицейские отметили, что Мэрилин Мэнсон не посещал штат, чтобы ответить на выдвинутые обвинения в суде.

Ранее экс-помощница Мэрилина Мэнсона - Эшли Уолтерс - подала на певца в суд, обвинив его в сексуальном и моральном насилии. В 16-страничном иске она заявила, что музыкант лишал ее сна, "швырял в нее посуду", заставлял принимать наркотики и домогался.