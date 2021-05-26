Бывшие работники судятся с Ким Кардашьян

На Ким Кардашьян подали в суд бывшие работники, занимавшиеся у нее садом и хозяйством в особняке в Хидден-Хиллс в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Семь человек обвинили экс-работодательницу в нарушении своих трудовых прав.

Согласно иску, Ким Кардашьян не вовремя выплачивала зарплату, удерживала по 10% от суммы выплат якобы в счет налогов, но не направляла эти деньги государству, отказывалась платить за переработки, а иногда заставляла сотрудников работать без обеда.

Есть и более индивидуальные жалобы. Так, например, один из истцов, которому 16 лет, также жалуется, что телезвезда требовала, чтобы он работал больше 48 часов в неделю, положенных по законам штата Калифорния несовершеннолетним. А другой заявил, что после того, как он заговорил об оплате переработок, выплате налогов и обеденном времени, его немедленно уволили.

Теперь Эндрю Рамирез, его брат Кристофер Рамирез и сын Эндрю Рамирез-младший, а также Ароно Кабреа, Рене Эрнесто Флорез, Джесси Фернандез и Роберт Араиза требуют выплатить недостающие части зарплаты и компенсацию за часы переработки.

Интересы истцов представляет адвокат Фрэнк Ким - и он заявил Daily Mail, что за этими исками могут последовать новые.

"Присваивание зарплат и другие нарушения трудовых прав - распространенная проблема в Лос-Анджелесе. И моя фирма в настоящее время расследует вероятные нарушения со стороны этих ответчиков, а также других влиятельных семей и предпринимателей ради простых рабочих", - сказал он.