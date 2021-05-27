24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини

Дочь американского рэпера Эминема, Хейли Мазерс, поделилась откровенным снимком и порадовала поклонников. Соответствующая фотография появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

24-летняя блогерша сфотографировалась посредством зеркала в ванной комнате. На размещенном кадре она позирует с распущенными волосами в белом купальном костюме и голубой панаме. Ее образ дополнила тонкая золотая цепочка. "Готова к летним денькам", - подписала пост Мазерс, набравший 213 тыс. лайков.

Подписчики знаменитости восхитились ее фигурой в бикини и принялись писать комплименты в комментариях под публикацией. "Вау, красотка", "Очень красивый купальный костюм", "Хейли, ты выглядишь замечательно!", "Обожаю тебя", "Самая лучшая девушка", "Эминем должен гордиться тобой", - высказывались фанаты.