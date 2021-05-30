В Китае из новых «Друзей» вырезали Леди Гагу и некоторых других гостей

В Китае спецэпизод сериала "Друзья" подвергся цензуре, сообщает Day.Az со ссылкой на Variety.

Фильм "Друзья: Воссоединение" вышел на трех китайских онлайн-платформах в урезанной версии длиной 1 час 44 минуты - всего убрали около 6 минут.

Так, в китайском варианте шоу с экрана исчезли Леди Гага, Джастин Бибер, кей-поп-группа BTS и фанаты "Друзей", не скрывающие своей нетрадиционной ориентации. Также пропали шутки, касающиеся мочеиспускания, и кадр с Мэттом ЛеБланом в нижнем белье.

В создании передачи, снятой в формате ток-шоу, приняли участие все исполнители главных ролей - Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт ЛеБлан.

Актеры ситкома "Друзья" во время съемок спецэпизода "Друзья: Воссоединение" признались, что больше не воссоединятся на экране.