Netflix выкупил права на фильмы «Брат» и «Брат 2»

Американская развлекательная компания Netflix выкупила у российской компании "СТВ" права на фильмы режиссера Алексея Балабанова "Брат­" и "Брат­ 2". Об этом сообщил "Кинопоиск", передает Day.Az.

На сайте появилось превью фильмов, пользователи смогут их посмотреть с 1 июня. "Брат­" и "Брат­ 2" стали самыми старыми российскими фильмами, купленными платформой. Стоимость сделки не разглашается.

Ранее стало известно, что главную роль в новом сериале американского стримингового видеосервиса Netflix "Анна К" сыграет актриса Светлана Ходченкова.

Имена других актеров, которые появятся в современной интерпретации романа Льва Толстого "Анна Каренина", пока не называются. Автором сценария первого оригинального российского проекта Netflix является Роман Кантор, работавший над сериалом "Эпидемия". Режиссерами станут Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сценарист и режиссеры также будут продюсерами сериала вместе с Сергеем Корнихиным.