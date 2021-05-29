Мэрилина Мэнсона обвинили в убийстве фанатки

Бывшая девушка американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании, заявив, что он также заставил ее смотреть видеоролик, на котором рокер убивает молодую фанатку. Об этом со ссылкой на исковое заявление сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джейн Доу (имя изменено), которая подала в суд на рокера, утверждает, что начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году. По ее словам, их отношения поначалу были романтическими, однако вскоре ситуация стала быстро меняться к худшему.

Согласно исковому заявлению, которое оказалось в распоряжении издания, Мэнсон однажды показал Доу видеоролик с вопиющим содержанием, который музыкант хранил в своем сейфе. По утверждению женщины, Мэнсон рассказал ей, что ролик был снят в 1996 году после одного из концертов. На кадрах были запечатлены акты сексуального насилия, унижения и применения оружия.

По утверждению Доу, в видеоролике показано, как Мэнсон привязал молодую фанатку к стулу и заставил ее пить мочу одного из членов группы, угрожая при этом оружием. Доу утверждает, что видеоролик сильно напугал ее и заставил переживать за собственную жизнь. По словам источника TMZ, близкого к Мэнсону, видеоролик на самом деле является постановочным короткометражным фильмом, который предполагалось использовать в будущем проекте, однако он так и не был официально выпущен.

Женщина также утверждает, что Мэнсон изнасиловал ее, когда она однажды пришла к нему, чтобы вернуть ключи от дома. Доу, описывая этот случай, рассказывает, что она находилась лицом к полу во время надругательства над ней. После изнасилования, как утверждается, музыкант угрожал убить ее. Теперь Доу требует от Мэнсона возмещения ущерба.

26 мая сообщалось, что в США полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест рок-музыканта Мэрилина Мэнсона.