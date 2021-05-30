Умер известный американский актер

Умер американский актер кино и телевидения Гэвин МакЛауд (Gavin MacLeod). Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист скончался на 91-м году жизни. Племянник МакЛауда Марк Си рассказал изданию, что в последние месяцы здоровье актера сильно ухудшилось.

Гэвин МакЛауд - пятикратный номинант премии "Золотой глобус", при этом трижды он выдвигался на премию за роль капитана Меррилла Слотера в сериале "Лодка любви". Он начал свою актерскую деятельность в 1957 году, а завершил карьеру в 2011-м.

25 мая стало известно о смерти американского актера Марка Йорка, снявшегося в комедийном сериале "Офис". Он скончался в одной из больниц города Дейтон, штат Огайо после непродолжительной болезни. Подробности недуга артиста не раскрываются. Йорку было 55 лет.

Фото: Sam Mircovich / REUTERS