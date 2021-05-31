Голливудского актера Брэда Питта заподозрили в романе с номинанткой на "Оскар" - актрисой Андрой Дэй. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, Питта заметили, когда он якобы обменивался номерами с Дэй на церемонии вручения "Оскар". Очевидцы рассказали, что актеры "флиртовали за кулисами". "Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые из приятелей Брэда говорили о том, что они будут отличной парой", - отметили они. Другой источник также добавил, что "Андра уже какое-то время находится в поле зрения Брэда".

Андра Дэй была номинирована на премию "Оскар" за главную роль в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей".

Фото: AdMedia / MediaPunch / www.ima / Global look