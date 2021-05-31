Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета

Американский актер Джозеф Лара, сыгравший роль Тарзана в телесериале "Тарзан: История приключений", оказался одной из жертв крушения небольшого самолета в штате Теннесси (США), сообщает местная газета Tennessean со ссылкой на заявление властей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

При падении воздушного судна Cessna C501 в озеро близ города Нэшвилл погибли семь человек.

Среди них оказались не только Джо Лара, но и его жена Гвен, которая была диетологом.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что никто из находившихся на борту не имел права управлять самолетом, в том числе Лара. Актер ранее получил лицензию пилота, но с 2017 года не предоставил новые медицинские данные.

Актер снимался в основном в различных телесериалах 1990-х годов, в том числе в "Спасатели Малибу" и "Конан".