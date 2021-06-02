Количество молодых зрителей «Евровидения» перевалило за половину

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" подсчитали, что на Youtube-канале мероприятия было зарегистрировано 50,6 млн уникальных зрителей в 234 странах.

Из них 71% - это зрители в возрасте от 18 до 34 лет, а среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет количество зрителей перевалило за половину - оно выросло до 52,8%, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом, передает Day.Az.

Всего конкурс привлек 183 млн зрителей в 36 странах.

"Огромный успех Måneskin и многих других песен в этом году демонстрирует, что влияние "Евровидения" сильнее, чем когда-либо, даже на 65-й год", - прокомментировал результаты подсчетов исполнительный продюсер "Евровидения" Мартин Остердал.

В Роттердаме 22 мая завершился международный конкурс песни "Евровидение-2021". Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.