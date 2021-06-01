Юсиф Эйвазов приступил к сотрудничеству с Максимом Фадеевым

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов рассказал в социальной сети Instagram о проекте с одним из самых известных российских музыкальных продюсеров и автором песен Максимом Фадеевым, передает Day.Az.

"Сегодня был очень важный день, мы начали запись новых песен одного из самых гениальных и невероятных композиторов мирового уровня Максима Фадеева. Это очень важный этап, песни очень красивые, и сегодня мы провели 8 часов в студии, создавая новые произведения, и я надеюсь, они полюбятся вам, так как эта музыка невероятно красива", - отмечает Ю.Эйвазов, подчеркивая, что скоро поделится результатами проделанной работы со слушателями.

Напомним, что на этой неделе Юсиф Эйвазов станет героем программы "Секрет на миллион" - эфир шоу, ведущей которого является Лера Кудрявцева, состоится 5 июня в 22:15 по бакинскому времени.