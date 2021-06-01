https://news.day.az/showbiz/1348014.html Надир Гафарзаде восхитился скромностью российских девушек
Надир Гафарзаде восхитился скромностью российских девушек
Находящийся в России азербайджанский певец Надир Гафарзаде рассказал о Санкт-Петербурге.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, певец в восторге от поездки.
"Здесь очень цивилизованные люди. Спокойные, не нервные. Очень приветливые, всегда ответят на все, что вы спросите. А еще, здесь никто не одевается открыто. Мне это нравится. Я люблю тебя, Питер", - сказал он.
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