Надир Гафарзаде восхитился скромностью российских девушек

Находящийся в России азербайджанский певец Надир Гафарзаде рассказал о Санкт-Петербурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, певец в восторге от поездки.

"Здесь очень цивилизованные люди. Спокойные, не нервные. Очень приветливые, всегда ответят на все, что вы спросите. А еще, здесь никто не одевается открыто. Мне это нравится. Я люблю тебя, Питер", - сказал он.