Меган Маркл собралась рожать в экстремальных условиях

В начале лета в королевской семье Великобритании ожидается пополнение - Меган Маркл родит второго ребенка. Ранее некоторые СМИ сообщали, что сам процесс пройдет в домашних условиях. Теперь же появилась информация, согласно которой супруга принца Гарри согласилась на экстремальные роды, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным издания New Idea, ребенок у Меган Маркл должен появиться в абсолютной тишине. Всем, кто присутствует при родах, необходимо молчать. Отказаться от каких-либо звуков предстоит и будущей матери.

Такой способ родов является рекомендуемым Церковью саентологии. Основатель учения считает, что любые звуки во время появления младенца на свет могут оказать на его дальнейшее развитие негативное влияние.

Отмечается, что таким способом рожала бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс.

О пополнении в семье принца Гарри и Меган Маркл стало известно 14 февраля. У пары уже есть сын Арчи. Сейчас ему два года.