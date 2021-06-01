Вот как сейчас выглядит Нани из первого азербайджанского сериала "Bəyaz həyat"

Певица и композитор Севиндж Агасиева (Sivva) вместе с дочерью Эмилией (Emmy Lia) представили видеоролик Swan (Лебедь), посвященный Международному дню защиты детей - 1 июня, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Мать и дочь исполнили композицию на турецком и английском языках. Музыку написала Sivva, а слова - Emmy Lia, которая предстала в образе репера. Первый дуэт с матерью призывает беречь своих детей, которые чисты как лебеди и священны как ангелы, и подчеркивает, что рядом всегда должен быть верный наставник, чтобы по жизни парить на крыльях. И это мама - наш ангел-хранитель, наш дом, свет, счастье, вся Вселенная.

Интересно, что Эмилия еще в трехлетнем возрасте сыграла в первом азербайджанском сериале Bəyaz həyat (Белая жизнь) режиссера Рагима Садыгбейли роль малышки Нани - дочери главной героини Вафы Аббасовой. Также играла детские роли в ряде фильмов и клипов. Сейчас ей уже 21 год. Выпускница режиссерского факультета турецкого вуза Bahçeşehir University. Еще в 17-летнем возрасте Эмилия вышла в финал студенческого "Талант-шоу", которое проходило в Bahcesehir University.