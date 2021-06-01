Умерла актриса из фильма «Без лица» Роми Уолтхолл

В возрасте 57 лет скончалась актриса Роми Уолтхолл, сообщает Variety со ссылкой на сына покойной, актера и режиссера Моргана Крантца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Смерть наступила 19 мая.

У актрисы также остались сын Теодор Дадли и дочь Изабелла Израэль.

Роми Уолтхолл (Виндзор) играла Молли Макналти в фильме ужасов 1989 года "Падение дома Ашеров" и эксцентричную секретаршу персонажа Джона Траволты в криминальном триллере 1997 года "Без лица".

Она также играла в телесериале "Отель Малибу" вместе с Дженнифер Лопес. Последней ролью актрисы стала роль в фильме "Os & 1s" (2011), сценарий к которому написал ее сын Морган.

После завершения карьеры Роми Уолтхолл преподавала актерское мастерство.