https://news.day.az/showbiz/1348225.html Каннский кинофестиваль возвращается - ВИДЕО
Каннский кинофестиваль возвращается - ВИДЕО
Канны с нетерпением ждут гостей. В прошлом году из-за пандемии красную ковровую дорожку здесь так и не развернули. Но знаменитый кинофестиваль возвращается.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на этот раз любители большого экрана и гламура будут прогуливаться не по традиционной майской набережной Круазетт, а по июльской (с 6 по 17 июля). Как предполагается, тогда ряд ограничений во Франции может быть, наконец, снят.
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