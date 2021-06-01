Каннский кинофестиваль возвращается

Канны с нетерпением ждут гостей. В прошлом году из-за пандемии красную ковровую дорожку здесь так и не развернули. Но знаменитый кинофестиваль возвращается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на этот раз любители большого экрана и гламура будут прогуливаться не по традиционной майской набережной Круазетт, а по июльской (с 6 по 17 июля). Как предполагается, тогда ряд ограничений во Франции может быть, наконец, снят.