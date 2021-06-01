Народная артистка Гюльянаг Мамедова поведала о своем муже Зие.

Как передает Day.Az, в программе ATV maqazin onlarla певица рассказала, что посвятила ему песню.

"Песню Sənsiz ("Без тебя") я посвятила мужу. Мы безгранично любим друг друга. Он сделал меня счастливой женщиной, матерью. Я подарила ему четверых детей.

Он не любит танцевать, только иногда в узком семейном кругу. У мужа строгий характер. Дома он шутит и смеется, но на людях - никогда.

Для него самый большой подарок - это я, а для меня - он. Других подарков не жду. Самое важное - здоровье. Желаю каждому молодому человеку, помимо любимой профессии, иметь семью", - сказала артистка.