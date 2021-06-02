Детский снимок Фаига Агаева восхитил поклонников

Народный артист Азербайджана Фаиг Агаев сделал новую публикацию в социальной сети.

Как передает Day.Az, певец опубликовал детскую фотографию, на которой он запечателен со своим отцом.

Снимок Ф.Агаев подписал так:

"Детство - период беззаботности, самое счастливое время в жизни.

Пусть наши малыши будут здоровы и счастливы!

Я в 2 года и мой отец".