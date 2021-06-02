https://news.day.az/showbiz/1348387.html Детский снимок Фаига Агаева восхитил поклонников - ФОТО
Детский снимок Фаига Агаева восхитил поклонников - ФОТО
Народный артист Азербайджана Фаиг Агаев сделал новую публикацию в социальной сети.
Как передает Day.Az, певец опубликовал детскую фотографию, на которой он запечателен со своим отцом.
Снимок Ф.Агаев подписал так:
"Детство - период беззаботности, самое счастливое время в жизни.
Пусть наши малыши будут здоровы и счастливы!
Я в 2 года и мой отец".
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