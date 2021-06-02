https://news.day.az/showbiz/1348408.html Айгюн Кязымова "зажгла" в откровенном наряде - ВИДЕО
Айгюн Кязымова "зажгла" в откровенном наряде - ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова поделилась в Instagram новыми кадрами с концерта, организованного под открытым небом.
Пост поп-дивы набрал большое количество лайков и восторженных комментариев не только от ее поклонников, но и знаменитых коллег.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре