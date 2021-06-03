Звезда сериала «Друзья» расстался с невестой через полгода после помолвки

Звезда сериала "Друзья", американский актер Мэттью Перри расстался с невестой через полгода после объявления о помолвке. Об этом он рассказал в интервью для журнала People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Перри сделал предложение литературному редактору Молли Гурвиц в конце ноября 2020 года. Шесть месяцев спустя артист передумал жениться на 29-летней девушке. Журналисты предполагают, что 51-летний

артист тяжело переживает разрыв с возлюбленной, которую он некогда называл "величайшей женщиной на Земле".

"Иногда что-то просто не получается, и это один из тех случаев. Я желаю Молли всего наилучшего", - сказал Перри.

В People уточнили, что роман между Перри и Гурвиц начался еще в 2018 году. Девушка поддерживала артиста, когда тот боролся с вредными привычками. Также с ее помощью исполнитель роли Чендлера смог справиться с затяжной депрессией. Журналисты попытались узнать причину разрыва актера с его возлюбленной. В издании предположили, что пара могла расстаться из-за зависимости, которую актер так и не смог побороть.

Ранее американские актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, сыгравшие влюбленных Рейчел и Росса в сериале "Друзья", рассказали о настоящих чувствах друг к другу на съемочной площадке в спецвыпуске "Друзья: Воссоединение". В России особый эпизод вышел 27 мая.