Нигяр Джамал сделала ДНК-тест из-за схожести с Дженнифер Лопес

Певица Нигяр Джамал выступила с интересным заявлением.

Как передает Day.Az, артистка в программе "Səhər mərkəzi", рассказала о том, что ее сравнивают с мировой звездой Дженнифер Лопес. Нигяр Джамал также сказала, что прошла ДНК-тест из-за своей внешности:

"Я похожа на Дженнифер. Знаешь почему? Потому что она латиноамериканская певица. У меня такая же структура лица. Вот почему мы похожи друг на друга".

Когда я в Англии, меня часто спрашивают: "Вы аргентинка?", но в моей крови нет смеси. Чтобы подтвердить это, я даже делала тест ДНК.