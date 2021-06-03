https://news.day.az/showbiz/1348864.html Нигяр Джамал сделала ДНК-тест из-за схожести с Дженнифер Лопес
Нигяр Джамал сделала ДНК-тест из-за схожести с Дженнифер Лопес
Певица Нигяр Джамал выступила с интересным заявлением.
Как передает Day.Az, артистка в программе "Səhər mərkəzi", рассказала о том, что ее сравнивают с мировой звездой Дженнифер Лопес. Нигяр Джамал также сказала, что прошла ДНК-тест из-за своей внешности:
"Я похожа на Дженнифер. Знаешь почему? Потому что она латиноамериканская певица. У меня такая же структура лица. Вот почему мы похожи друг на друга".
Когда я в Англии, меня часто спрашивают: "Вы аргентинка?", но в моей крови нет смеси. Чтобы подтвердить это, я даже делала тест ДНК.
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