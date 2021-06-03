Состояние мейханщика Агакерима ухудшилось

Ухудшилось состояние азербайджанского мейханщика Агакерима (Керим Новрузов), который несколько лет назад перенес инсульт.

Как передает Day.Az, об этом lent.az сказал его сын.

"Он проходит лечение в домашних условиях, однако никакого прогресса нет. Агакерим замкнулся в себе, не разговаривает. Надежда только на всевышнего", - сказал он.