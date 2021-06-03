https://news.day.az/showbiz/1348874.html Состояние мейханщика Агакерима ухудшилось
Состояние мейханщика Агакерима ухудшилось
Ухудшилось состояние азербайджанского мейханщика Агакерима (Керим Новрузов), который несколько лет назад перенес инсульт.
Как передает Day.Az, об этом lent.az сказал его сын.
"Он проходит лечение в домашних условиях, однако никакого прогресса нет. Агакерим замкнулся в себе, не разговаривает. Надежда только на всевышнего", - сказал он.
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