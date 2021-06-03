Туту из фильма «Чернушка» 55 лет спустя

В 1966 году режиссёрами Шамилем Махмудбековым и Руфатом Шабановым был снят полнометражный фильм "Чернушка", повествующий о трагической жизни смелой и доброй девочки-сироты по имени Туту, передает Day.Az.

Роль Туту сыграла Севиль Зейналова, которая долгое время не общалась с представителями СМИ и не давала интервью, сделав исключение для программы "ATV səhər" - отметим, что после "Чернушки" С.Зейналова не снималась более в кино.

"Я всегда плачу, когда смотрю этот фильм. Происходит это потому, что я переживаю за судьбу героини, у которой очень тяжелая судьба, но при этом очень большое сердце", - рассказывает Севиль Зейналова, отмечая, что после выхода фильма на экраны ей поступало множество предложений о съемках, но отец был против, так как считал, что одного раза появления в кино для дочери достаточно.

По словам С.Зейналовой, отец был против ее съемок в "Чернушке", но его удалось уговорить: "Съемки проходили в селе Чухурюрд Шамахинского района - это был очень интересный процесс, и для меня все было довольно легко, я не столкнулась ни с какими трудностями. Вся съемочная группа меня очень любила, на площадке меня называли Софи Лорен".

Севиль Зейналова рассказывает, что на съемки в Шамаху был приглашен из Москвы дрессировщик с двумя медведями - Машей и Мишей, которые были задействованы в съемках, как и артисты знаменитого цыганского театр "Ромэн": "Я дружила с цыганами, которые говорили, что украдут меня, а режиссер боялся и не упускал меня из вида. Медведей я не боялась, а вот собаку породы волкодав очень - он был огромным. На съемку с ним меня уговаривали неделю и этот эпизод для меня был самым сложным на съемке".

В течение 40 лет С.Зейналова являлась педагогом в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, где преподавала режиссуру и актерское мастерство - сегодня она на пенсии: "У меня было множество прекрасных студентов - сегодня они известные режиссеры, актеры, работники телевидения, для меня это большая история. А сейчас я занята внуками, мне кажется, что они все похожи на меня. У меня трое детей и шестеро внуков - от одного сына три внучки, а от второго - две внучки и внук. Самая маленькая внучка Джамина очень похожа на меня. Смотрю на нее и вижу в ней свое детство".