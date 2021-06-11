Дженнифер Лопес показала свой идеальный пресс

С момента разрыва Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса прошло всего несколько месяцев, а певица уже успела закрутить страстный роман с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком, передает Day.Az со ссылкой на elle.ru.

Еще одним ударом в сердце Алекса Рода стал новый выход Лопес - звезда появилась на улице в Майами в очень маленьком топе и спортивных брюках, которые она надела на бедра, таким образом показав свой идеальный пресс.