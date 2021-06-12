Вышел тизер нового сезона сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix выпустил в сеть тизер нового сезона фэнтезийного сериала "Ведьмак", снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в официальном Twitter-аккаунте Netflix Geeked видео подписали так: "В лесу больше не заблудится. Встречайте Цири во втором сезоне".

Отметим, что съемки второго сезона "Ведьмака" закончились в апреле.